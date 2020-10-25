Российская частная компания «Ларос» начала разработку ракетного двигателя на метане. Его предварительное название «РД-2500», сообщает ТАСС со ссылкой на владельца компании Олега Ларионова. Ранее компания планировала создавать сверхлегкие ракеты на перекиси водорода. Ларионов отметил, что «Ларос» по-прежнему ориентируется на сверхлегкие ракеты-носители, которые должны выводить до 200 кг полезной нагрузки на орбиту высотой 800 км. По словам Ларионова, двигатель будут разрабатывать до достижения возможности использовать его чаще 10 раз, после чего изобретение планируется выставить на рынок. Он считает, что это подтолкнет другие частные компании к разработкам на основе этого двигателя.