В МЧС утверждают, что пострадавший в Азовском море нефтяной танкер находился в исправном состоянии

В МЧС утверждают, что пострадавший в Азовском море нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» до взрыва находился в исправном состоянии. Судно прошло ремонт, передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Там отметили, что причину взрыва будет определять комиссия. Инцидент произошел накануне. Спасены 10 членов экипажа, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще трое оказались за бортом, их поиски продолжаются. Танкер буксируют на якорную стоянку.
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