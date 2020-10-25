Истекает срок «народного ультиматума», предъявленного белорусской власти Светланой Тихановской

Сегодня истекает срок так называемого «народного ультиматума», предъявленного белорусской власти одной из лидеров оппозиции Светланой Тихановской. 13 октября она потребовала от президента Александра Лукашенко не позднее этой даты объявить об уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. Тихановская предупредила, что в противном случае «вся страна мирно выйдет на улицы» и 26 октября «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах». Лукашенко в ответ пообещал навести порядок в Минске в это воскресенье, когда в столице ожидаются очередные протестные акции.