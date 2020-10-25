Синоптики прогнозируют аномально теплый конец октября. Практически на всей территории страны установится температура в среднем на 10 градусов выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, самые заметные аномалии ожидаются в Якутии и на Чукотке. Дневные температуры составят около нуля, а ночные — минус 10— 15. В азиатскую территорию Россию придут очень теплые массы с Тихого океана. В европейской части страны температурные аномалии будут менее яркие, примерно на 4 градуса выше нормы, но ощутимые из-за теплых воздушных масс с юга.