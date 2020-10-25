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04:07, 25 октября 2020

Американец Джон Джонс уступил первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в пользу россиянина Хабиба Нурмагомедова

Американец Джон Джонс уступил первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории в пользу россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом бывший чемпион в полутяжелом весе написал в Twitter, отметив, что отдает его «пока не возьмет эту корону». «Наслаждайся», — добавил Джонс.
Минувшим вечером Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив удушающим приемом американца Джастина Гэтжи. После этого россиянин объявил о завершении карьеры и попросил руководство UFC поднять его на первое место в общем рейтинге бойцов организации, где на данный момент занимает вторую строчку. В активе Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках, из которых 13 одержано в UFC.



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