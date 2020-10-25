Госсекретарь США Майк Помпео призвал немедленно отпустить американского гражданина Виталия Шклярова и дать ему покинуть Белоруссию. Об этом Помпео сказал в ходе телефонного разговора с президентом Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента. Госсекретарь также подтвердил поддержку со стороны Вашингтона демократических устремлений белорусского народа.
Шкляров известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы Ангелы Меркель, Барака Обамы и Берни Сандерса. В России он работал преимущественно с оппозиционными политиками. Политтехнолога задержали в конце июля в Гомеле по делу в отношении Сергея Тихановского — незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии. На этой неделе Шклярова перевели из СИЗО под домашний арест.
Госсекретарь США Майк Помпео призвал немедленно отпустить американского гражданина Виталия Шклярова
Госсекретарь США Майк Помпео призвал немедленно отпустить американского гражданина Виталия Шклярова и дать ему покинуть Белоруссию. Об этом Помпео сказал в ходе телефонного разговора с президентом Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента. Госсекретарь также подтвердил поддержку со стороны Вашингтона демократических устремлений белорусского народа.