Госсекретарь США Майк Помпео призвал немедленно отпустить американского гражданина Виталия Шклярова и дать ему покинуть Белоруссию. Об этом Помпео сказал в ходе телефонного разговора с президентом Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента. Госсекретарь также подтвердил поддержку со стороны Вашингтона демократических устремлений белорусского народа.

Шкляров известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы Ангелы Меркель, Барака Обамы и Берни Сандерса. В России он работал преимущественно с оппозиционными политиками. Политтехнолога задержали в конце июля в Гомеле по делу в отношении Сергея Тихановского — незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии. На этой неделе Шклярова перевели из СИЗО под домашний арест.