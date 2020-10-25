Бизнесмен и депутат Выборгского района Ленинградской области Александр Петров был убит снайпером с противоположного берега реки. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК. Там рассматривают это убийство как заказное. Возбуждено уголовное дело. Преступление было совершено накануне вечером, когда 61-летний предприниматель вышел из своего дома под Выборгом. Тело обнаружено в банном комплексе. Следствие опубликовало кадры с места происшествия. Там работает оперативно-следственная группа.

Александр Петров — отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова и известный в Санкт-Петербурге и области бизнесмен. Его называли «хозяином Выборга». По данным СПАРК, ему принадлежит более 20 структур. Известно, что в понедельник Петров должен был выступить на суде по делу руководителей выборгской администрации.