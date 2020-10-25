В Дагестане празднуют победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи. Россиянин победил американца на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата, в третий раз защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов посвятил победу своему отцу и тренеру, Абдулманапу Нурмагомедову, умершему этим летом от коронавируса, и объявил о завершении карьеры.

После боя жители Дагестана стали толпами выходить на улицы своих городов, танцевать лезгинку, петь песни и запускать фейерверки. Многие в белых папахах, как у российского бойца. В Махачкале, по данным ТАСС, люди устроили танцевальные площадки прямо на проезжей части, из-за чего образовались сплошные пробки. В центр прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые просят граждан не нарушать порядок, но, судя по кадрам в интернете, в ситуацию не вмешиваются.