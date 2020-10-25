«Аэрофлот» с сегодняшнего дня увеличивает число рейсов в Белоруссию, Швейцарию и на Мальдивы. Самолеты из Москвы в Минск и Женеву будут летать три раза в неделю, в Мале – четыре. Об этом говорится на сайте российского перевозчика.

С начала следующего месяца будет восстановлено прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение России и Японии. Два рейса в неделю по маршруту Москва – Токио и один — из Владивостока в Токио.