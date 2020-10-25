Пресненский суд Москвы арестовал замначальника Московской таможни Сергея Цуканова. Он останется под стражей до 23 декабря, сообщили РБК в пресс-службе суда. Цуканова обвиняют в получении крупной взятки. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ФСБ задержали его 22 октября при получении 500 тысяч рублей. Как уточнил собеседник агентства, подчиненные Цуканова во время проверки якобы необоснованно изъяли товары у компании «Меховой мир». За получение доступа к ним замглавы Московской таможни вместе с неназванными коллегами потребовали взятку.