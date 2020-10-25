В Москве за сутки умерли 68 человек с коронавирусом. Это максимальный показатель с начала июня. Днем ранее оперативный штаб сообщал о 63 умерших. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 6380.

Согласно данным столичного департамента здравоохранения, в прошлом месяце от коронавируса в Москве умерли свыше 540 человек, что на 21% больше, чем в августе. При этом всего от всех причин в сентябре скончались на 1400 человек больше, чем годом ранее.