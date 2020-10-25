Барак Обама возложил на Дональда Трампа вину за рекордно высокие показатели заражения коронавирусом в стране

Бывший президент США Барак Обама возложил на действующего американского лидера Дональда Трампа вину за рекордно высокие показатели заражения коронавирусом в стране. Соответствующее заявление он сделал, выступая в штате Флорида на митинге в поддержку кандидата от демократов Джозефа Байдена. Накануне в США был зафиксирован наибольший суточный показатель заражения ковидом с начала пандемии — свыше 83 750. Обама призвал не ожидать от Трампа, что он вдруг начнет защищать граждан. «Он даже не в состоянии принять меры для собственной защиты», — сказал бывший американский лидер, подчеркнув, что Трамп даже «не признает наличия проблем».