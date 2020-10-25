Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций после слов президента Турции о французском лидере. Ранее Эмманюэль Макрон заявил в связи с убийством учителя исламистом, что ислам как религия «переживает кризис во всем мире», а Реджеп Тайип Эрдоган в ответ предложил ему «проверить свою психику». Елисейский дворец назвал такое заявление неприемлемым и потребовал, чтобы президент Турции изменил свой политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения. В заявлении также отмечается, что не получили от Эрдогана соболезнований после убийства преподавателя в пригороде Парижа.