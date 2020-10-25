В Азовском море пытаются удержать на плаву терпящий бедствие танкер «Генерал Ази Асланов». Для этого на нем установлен насос. Также принимаются меры для недопущения разлива топлива, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. Там уточнили, что судно доставят на якорную стоянку. Сейчас аварийно-спасательная группа следует к танкеру из порта Кавказ.

Накануне вечером на нефтяном танкере, который следовал без груза под российским флагом из порта Кавказ в Ростов-на-Дону, произошел взрыв. На борту находились 13 человек экипажа, 10 из них спасены. Судьба троих неизвестна. Причина ЧП выясняется. В экстренных службах ранее предположили, что к взрыву могло привести нарушение техники безопасности или огневые работы.