СК считает заказным убийство бизнесмена и депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова

Следственный комитет считает заказным убийство бизнесмена и депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Возбуждено уголовное дело об убийстве по найму. Следствие подтвердило, что в 61-летнего Петрова стреляли с противоположного берега реки. Сам он в этот момент находился на территории своего дома под Выборгом. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.

Александр Петров — отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова и известный в Санкт-Петербурге и области бизнесмен. Его называли «хозяином Выборга». По данным СПАРК, ему принадлежит более 20 структур. Известно, что в понедельник он должен был выступить на суде по делу руководителей выборгской администрации.