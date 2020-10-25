Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что провел последний бой в UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, в третий раз защитив титул чемпиона UFC в легком весе, заявил, что это был его последний бой в Абсолютном бойцовском чемпионате. Об этом россиянин сказал после поединка в Абу-Даби с американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов победил его во втором раунде удушающим приемом. Россиянин отметил, что все, чего он хочет от UFC, — это во вторник занять первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории. В активе 32-летнего Нурмагомедова теперь 29 побед в смешанных единоборствах, из них 13 — в UFC.