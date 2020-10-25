Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах США. Действующий глава государства лично отдал голос на участке во Флориде. Он пояснил, что традиционный способ голосования намного надежнее, чем отправка бюллетеня по почте. Отвечая на вопрос, президент сказал, что «проголосовал за парня по имени Трамп».

Флорида — один из так называемых «колеблющихся» штатов, от итогов голосования в которых напрямую зависит исход президентских выборов. По последним опросам CNN, во Флориде разрыв между Джо Байденом и Трампом находится в пределах статистической погрешности. Основной день голосования в США — 3 ноября.