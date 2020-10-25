Силы безопасности Афганистана убили одного из главарей запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Национальное управление безопасности страны. По его данным, речь идет об Абу Мухсина аль-Масри, фигурирующем в списке самых разыскиваемых террористов ФБР США. Вашингтон считает, что он оказывал материальную поддержку иностранной террористической организации. Его обвиняли в заговоре с целью убийства американских граждан.