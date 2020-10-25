В Азовском море идут поиски трех членов экипажа после взрыва на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов». В Росморречфлоте уточнили, что пропавшие — боцман, матрос и практикант, передает «РИА Новости». Источник «Интерфакса» отметил, что моряков будут разыскивать с помощью авиации. К спасательным работам привлекут вертолет Ми-8, который прилетит из Симферополя. Утром к нему присоединяться еще два вертолета из Крыма и Геленджика. По предварительным данным, вся команда состояла из россиян.