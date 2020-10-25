СК считает заказным убийство бизнесмена и депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова

Следственный комитет считает заказным убийство бизнесмена и депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Возбуждено уголовное дело об убийстве по найму, сообщили в пресс-службе ведомства. Преступление было совершено минувшим вечером. Неизвестный выстрелом в грудь убил 61-летнего предпринимателя, находившегося на территории своего дома под Выборгом. По данным интернет-издания 47news, это произошло около 18 часов, когда Петров вышел из бани на берегу реки. Рассматривается предварительная версия о том, что стрелял снайпер, находившийся на другом берегу. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа во главе с руководителем областного следственного управления СК. Устанавливают круг общения погибшего.

Александр Петров — отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова и известный в Санкт-Петербурге и области бизнесмен. Его называли «хозяином Выборга». По данным СПАРК, ему принадлежит более 20 структур. Известно, что в понедельник Петров должен был выступить на суде по делу руководителей выборгской администрации.