Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил пояс чемпиона мира в лёгком весе по версии UFC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. Главный бой турнир, который прошел в Абу-Даби, завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде. После окончания поединка Нурмагомедов заявил о завершении карьеры.