Три человека пропали без вести, 10 спасены после взрыва на танкере «Генерал Али Асланов» в Азовском море

Поиски оказавшихся за бортом людей в ночное время прерываться не будут. Танкер, следовавший пустым в Ростов-на-Дону, получил серьезные повреждения, пробоина образовалась выше ватерлинии и видимого поступления воды внутрь корпуса не наблюдается. Тем не менее, танкер дал крен, возможно, из-за внутренних повреждений. Судно будет отбуксировано на якорную стоянку.