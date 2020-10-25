В Ленобласти совершено покушение на бизнесмена и депутата Выборгского района Александра Петрова

По сведениям портала «Фонтанка», Петров — совладелец «Выборгского судостроительного завода», «Выборгской топливной компании» и других крупных региональных предприятий. Местные СМИ неоднократно называли его неофициальным хозяином города. Следствие пока никаких версий не выдвигает.