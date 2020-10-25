Региональные выборы пройдут сегодня на Украине

Гражданам страны предстоит определить, кто станет местными депутатами и мэрами городов.

Украинцам предстоит избрать депутатов областных, районных и территориальных советов, губернаторы в стране не избираются — их назначает глава государства. Это первые местные выборы, которые проходят после избрания Владимира Зеленского президентом весной 2019 года. Голосование на спорных территориях, в частности в районах, городах, поселках и селах непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и в Крыму, не назначается и не проводится, отмечает сайт РБК. Выборы пройдут на фоне снижения рейтингов Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». По мнению политических наблюдателей, это может существенно повлиять на политическое будущее президента и его команды. Согласно социологическим опросам, во всех крупных городах Украины с высокой вероятностью побеждают действующие мэры. В частности, в Киеве — Виталий Кличко.

Впервые избирательный процесс пройдет по новым правилам. Проголосовать можно будет не только за партию, но и за конкретного кандидата из списка.