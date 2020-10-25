Срок так называемого «народного ультиматума», который Светлана Тихановская объявила властям, истекает сегодня

Срок так называемого «народного ультиматума», который белорусский политик Светлана Тихановская объявила властям, истекает сегодня. Предполагается, что за этим должна будет последовать крупная забастовка.

Этим вечером заканчивается период, который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская дала руководству страны. Представитель оппозиции требовала, чтобы к завтрашнему дню Александр Лукашенко сложил полномочия главы республики, изоляторы отпустили политических заключённых, а сотрудники силовых структур перешли на сторону протестующих.

В противном случае Тихановская обещала, что уже со следующей недели в стране начнётся большая забастовка. Лидер оппозиции призывала белорусов не приходить на работу и учёбу, временно закрыть свои бизнесы и снять деньги со счетов в банках.

Ранее руководство страны планировало провести сегодня в Минске митинг в поддержку Лукашенко. Как сообщало «Радио Свобода», людей для этого собирали в разных городах страны. Тем не менее, против акции в Минске выступил сам президент и её отменили.

Это уже не первый раз, когда белорусская оппозиция призывает к масштабной забастовке. Попытки организовать стачки также были и в начале сентября.