Российские артисты направили в Московский городской суд письмо с просьбой смягчить приговор актеру Михаилу Ефремову до пределов, не связанных с лишением свободы. Как сообщает «Москва 24», обращение подписали 28 человек, в том числе народные артисты России Олег Меньшиков, Александр Домогаров и Дмитрий Харатьян, а также народные артистки Чулпан Хаматова и Любовь Стриженова.