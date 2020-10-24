Александр Лукашенко в телефонной беседе с госсеретарем США назвал Россию главным союзником Белоруссии

Как сообщает белорусский канал ОНТ, глава государства отметил поддержку со стороны Москвы в последние месяцы, подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела. Республики и обе страны готовы совместно реагировать на внешние угрозы. О чем Майк Помпео беседовал с белорусским президентом, американские СМИ пока не сообщали, известно только, что разговор состоялся по инициативе США.