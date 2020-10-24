В Азовском море ищут трех членов экипажа танкера «Генерал Али Асланов», на котором произошел взрыв

Пожара, по уточненным данным, не последовало. Поиски пропавших моряков до утра приостанавливать не будут. Вся команда судна состояла из 13 человек (все россияне), десять из них спасены. Как рассказал источник ТАСС в экстренных службах, после взрыва танкер дал крен и он увеличивается, вода через пробоину продолжает поступать в судно. По информации судовладельца, у танкера поврежден правый борт. «Генерал Ази Асланов» следовал пустым. По одной из версий, в танках взорвались пары топлива.