В Выборгском районе Ленобласти застрелен бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров

Он был совладельцем ряда градообразующих предприятий, его сын, Виталий Петров, стал первым российским гонщиком «Формулы-1». Местные СМИ отмечают, что что бизнес-структуры Петрова занимались «почти всеми направлениями жизнедеятельности Выборга» — от ЖКХ до крупных предприятий. В понедельник Петров должен был выступить на суде по деду руководителей выборгской администрации. Следствие пока никаких версий не выдвигало. Стрелявшего ищут.