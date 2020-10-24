В Азовском море произошел взрыв на танкере под российским флагом

Взрыв произошел на танкере «Генерал Ази Асланов» в акватории Азовского моря, он шел под российским флагом и направлялся в Ростов-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Там же сообщили, что причиной взрыва на танкере могло стать нарушение техники безопасности при проведение огневых работ. Собеседник агентства уточнил, что танкер был пустой, и утечки топлива после взрыва не произошло.

Из 13 членов экипажа судна спасены 10 человек, поиски еще троих продолжаются, отметили в МЧС. В Росморречфлоте заявили, что к месту инцидента направлены три спасательных судна. Также там не исключили, что накренившийся после взрыва танкер может затонуть.

Южная транспортная прокуратура уже начала проверку в связи с возгоранием на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов». Сотрудники Росприроднадзора выдвинулись на место ЧП для оценки экологической ситуации в районе бедствия.