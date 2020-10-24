В чемпионате России по футболу сменился лидер

Московский «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Таким образом, «Спартак» единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата с 27-ю очками, опередив на три очка петербургский «Зенит» .