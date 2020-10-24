Франция отозвала своего посла из Анкары.

Демарш последовал вслед за жестким заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана, который посоветовал «лечить психику» своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею «просвещенного ислама». В Елисейском дворце назвали слова Эрдогана неприемлимыми.