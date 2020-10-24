Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил главу гендиректора дирекции космодрома Восточный Евгения Рогозу

Дмитрий Рогозин объявил выговор гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову — непосредственному начальнику арестованного на два месяца руководителя космодрома Восточный, сообщает пресс-служба Роскосмоса. А также главному инженеру космодрома. Еще один крупный руководитель — возглавлявший дирекцию по строительству «Восточного» Евгений Рогоза – был решением главы Роскосмоса уволен со своей должности.



Ранее газета «Коммерсант» писала об аресте директора космического центра «Восточный» и руководителя космодрома Романа Бобкова.

Его заподозрили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебном подлоге на 500 млн рублей. Поводом для возбуждения дела послужили материалы проверки недостроенных водозаборных сооружений для космодрома Восточный.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что госкорпорация не комментирует информацию о задержании директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова.