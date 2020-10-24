Четыре человека остаются на борту терпящего бедствие в Азовском море танкера «Генерал Ази Асланов»

По данным Краснодарского краевого управления МЧС, еще трое моряков оказались за бортом, шестеро спасены. На танкере произошел взрыв и пожар. По предварительным данным, в пустом танкере взорвались остаточные пары топлива. К месту ЧП направлены три спасательных судна. Там уже находится проходившее мимо судно «Братск». Танкер шел пустым из порта «Кавказ» в Ростов-на-Дону и успешно миновал Керченский пролив. Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности или огневые работы на борту. В Росморречфлоте ТАСС сообщили, что судно дало крен и предстоит борьба за его живучесть.