В Ленобласти совершено покушение на бизнесмена и депутата Выборгского района Александра Петрова

По данным интернет-издания 47News, в Петрова стреляли примерно в шесть часов вечера, он умер от полученных ран в своем коттедже в поселке Великое. По сведениям портала «Фонтанка», Петров — совладелец «Выборгского судостроительного завода», «Выборгской топливной компании» и других крупных региональных предприятий. Он отец бывшего российского пилота «Формулы 1» Виталия Петрова.