Взрыв произошел на танкере в Азовском море

Нарушение техники безопасности или проведение огневых работ могло стать причиной взрыва на борту танкера в Азовском море. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб.



«Причина выясняется. По предварительной версии, к ЧП могло привести нарушение техники безопасности или огневые работы. Сам танкер был пустой», — сказал собеседник агентства.



Он уточнил, что произошел взрыв паров топлива.



По данным МЧС, на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» произошел пожар в акватории Азовского моря. По информации Росморречфлота, на танкере произошел взрыв



«Танкер следовал из порта Кавказ в порт Ростов-на-Дону. На борту находился экипаж из 13 человек, шестеро из них спасены, четверо остались на борту, три человека находятся за бортом», — сообщили в МЧС.



По данным Росморречфлота, спасены 10 человек, троих ищут. К месту направлены три спасательных судна.