Отца бывшего пилота Формулы-1 Виталия Петрова застрелили в Выборге

Бизнесмен и местный депутат умер в своём доме в результате покушения.

Полиция получила сообщение о том, что неизвестный стрелял в Александра Петрова, около шести вечера. Его тело обнаружил сторож в коттеджном посёлке под Выборгом, рассказывает издание База. Вскоре после этого пострадавший скончался. Пока в правоохранительных органах не сообщают никаких подробностей о покушении. На месте работают высокопоставленные руководители полицейского главка и следственного управления региона. Отметим, что погибший известен как отец бывшего пилота Формулы-1 Виталия Петрова, однако в Выборге его знают как районного депутата и бизнесмена, рассказывает портал 47-ньюз. Петров — совладелец «Выборгского судостроительного завода», «Выборгской топливной компании» и других крупных региональных предприятий. Также, он был соратником авторитетного предпринимателя Ильи Трабера, бизнес которого связан с портами Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, агентство «Невские новости» отмечает, что в понедельник Петров должен был дать показания по делу о многомиллионных хищениях в местной администрации.

Главу Выборгского района и руководителя департамента финансов администрации подозревают в мошенничестве на сумму более семисот миллионов рублей.