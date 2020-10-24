Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в родном штате Флорида

Процесс был организован с соблюдением всех мер по нераспространению коронавируса. Об этом рассказал сам Дональд Трамп.

«Это было очень безопасное голосование. Это гораздо безопаснее, чем когда вы отправляете бюллетень по почте. Все было идеально, очень строго, по правилам… Сотрудники избирательной комиссии проделали замечательную работу здесь, отличные люди. Для меня большая честь проголосовать здесь. Я проголосовал за парня по фамилии Трамп», — сказал президент США.

До президентских выборов в США осталось меньше двух недель, но досрочно проголосовали уже более 52 миллионов человек.