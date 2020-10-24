Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию мини-спутников системы Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Как сообщила компания-разработчик SpaceX, орбитальная группировка состоит уже из 893 космических аппаратов. Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в третий раз, совершила управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике.