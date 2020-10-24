В чеченском городе Аргун на АЗС горит одна из пяти цистерн

Пожар возник на АЗС в городе Аргун в Чечне, горит одна из пяти цистерн. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.



«В 18:10 поступило сообщение о том, что произошло возгорание на АЗС в городе Аргун. Всего на АЗС 5 цистерн. Горит одна. Проводится работа по тушению пожара и защите соседних резервуаров, а также соседних строений», — сказали в пресс-службе.



В МЧС добавили, что на место происшествия выехали силы и средства ГУ МЧС России по Чеченской Республике по повышенному рангу. На месте работают 55 человек и восемь единиц техники.