Бизнесмен и муниципальный депутат Выборгского района Александр Петров погиб в Ленобрасти. Как передает источник ТАСС, предположительно, на него совершено покушение. Петров — отец бывшего пилота Формулы-1 Виталия Петрова. Как сообщила пресс-служба управления СКР

по Ленинградской области, не уточняя имя убитого, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.



Александр Петров — совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных предприятий

Ленинградской области, муниципальный депутат Выборга.