Госсекретарь США Майкл Помпео сегодня позвонил Президенту Белоруссии Александру Лукашенко

Государственное белорусское агентство БелТА предмет обсуждения не уточняет. Помпео 14 октября заявил, что США требуют от белорусского руководства привлечь к ответственности тех, кто, по мнению Вашингтона, виноват в «подрыве демократии» в республике. Также ранее Помпео призвал Минск разрешить въезд в страну главе Римско-католической церкви в Белоруссии Тадеушу Кондрусевичу.