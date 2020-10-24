Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уволил гендиректора «Дирекции космодрома Восточный» Евгения Рогозу

Выговоры объявлены гендиректору и главному инженеру Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Ранее сообщалось о задержании и аресте директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова. Газета «Коммерсантъ» писала, что Бобков арестован на два месяца. Следствие обвиняет его в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и к служебному подлогу.