Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах

Это произошло в Палм-Бич, в штате Флорида. Как сказал глава государства журналистам, он проголосовал за «парня по имени Трамп». В библиотеку, где располагается участок, Трамп зашел в защитной маске.

Ранее на первичных выборах в этом году Трамп голосовал по почте — но во время президетской кампании он начал настаивать на том, что голосование по почте это мошенничество и что демократы украдут у него голоса. Голосование президента во Флориде вызвало юридические споры, поскольку резиденция Мар-а-Лаго, в которой зарегистрировался Трамп, облагается налогом как частный гольф-клуб, а не как жилая собственность. Дональд Трамп сменил налоговый статус Мар-а-Лаго в 90-х годах прошлого века. Житель города Бойнтон Бич в связи с этим в июне этого года подал жалобу о мошенничестве на выборах, оспаривая возможность Трампа голосовать в Палм Бич, где находится гольф-клуб Мар-А-Лаго. Супервайзер Палм Бич по выборам Венди Линкс заявила, что главное — то, где человек определяет свое место жительства, в независимости от его регистрационного статуса, даже если это скамейка в парке — при условии, что человек проводит там время. С момента своей инаугурации почти четыре года назад Дональд Трамп провел в Мар-а-Лаго 133 дня.

По последним национальным опросам, Дональд Трамп уступает своему конкуренту Джо Байдену 9 п.п., 43% против 52%.