Интернет-издание «Би-Би-Си» признало подлинными видеозаписи расстрела пленных армян в Карабахе

Ранее Азербайджан называл эти записи фейками.

Русская служба «Би-Би-Си» изучила видеоматериалы из социальных сетей о предполагаемых убийствах военнопленных в Карабахе и пришла к выводу, что в случае только двух записей можно уверенно говорить о характере происходящего. На первом, люди в военной форме берут в плен двоих человек. На втором похожих людей расстреливают, предварительно обернув в флаги Армении и Нагорного Карабаха. Качество записи не позволяет точно сказать, те же это пленные или нет.

Сотрудники «Би-Би-Си» утверждают, что с помощью снимков со спутника установили точные места, где происходят эти события. Речь идёт о разных районах города Гадрута, который Азербайджан захватил еще 9 октября. Также различные эксперты и военные сказали британской медиакомпании, что эти видео не похожи на постановочные, и, скорее всего, на них запечатлено реальное убийство людей.

Ранее в Армении эти записи называли доказательством военных преступлений со стороны своих противников. В Ереване утверждают, что на записях показано, как азербайджанские бойцы без суда убивают пленных.

В свою очередь в Баку это отрицали. В Министерстве обороны объявили, что провели все соответствующие проверки, которые показали что эти записи поддельные. Военные назвали публикацию этих материалов провокацией.

Военные действия в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября. В непризнанной республике сегодня объявили, что из-за обострения конфликта там были убиты 37 мирных жителей, в Азербайджане в свою очередь сообщили о 65 погибших.