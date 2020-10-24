Более 80 сотрудников уволились за период пандемии из городской клинической больницы №1 Екатеринбурга

В основном, это младший медперсонал. Люди работают на износ, не получают обещанных выплат и боятся об этом рассказать. Об этом «Эху Москвы» сообщила автор публикации в «Новой газете» Изольда Дробина.

«С начала пандемии из Центральной городской клинической больницы номер 1 уволилось около 80 сотрудников младшего медперсонала. Когда мы об этом узнали, я решила обзвонить санитарок и медсестер из разных больниц. Все они очень боятся говорить, несмотря на то что они работают в среднем за 10-12 тысяч рублей, они все боятся потерять свое место. Все рассказывают, что они испытывают страшнейшие нагрузки, нескончаемый поток людей, заболевших коронавирусом в этих перепрофилированный ковидных госпиталях. Эти люди не защищены ничем, многие их них не получают ковидные выплаты, а если получают, то копейки, — есть куча разных способов как не заплатить деньги. Если ты написал жалобу, как было с одной из них, то это жалоба спускается опять главврачу, и тебя начинают травить, чтобы заставить уйти и не портить показатели. Люди боятся защищать свои права и готовы терпеть до тех пока здоровье не потеряют», — сказала она.

По словам И.Дробиной, региональное отделение профсоюза «Альянс врачей» сообщает о таких же массовых увольнениях во многих других больницах Свердловской области.

Ранее, по данным СМИ, в пресс-службе Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщили, что проверят информацию о массовом увольнении медиков из местных больницы.