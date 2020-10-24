Белорусские правозащитники из центра «Весна» сообщают о задержании 9 участниц женского марша в Минске

На протяжении всего марша их сопровождали микроавтобусы с сотрудниками силовых структур. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, в оппозиционной акции приняли участие около двухсот человек. Минская милиция пока своих сведений не предоставляла.