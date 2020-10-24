Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом

В своем Telegram-канале он пишет, что чувствует себя хорошо, но уходит на изоляцию и будет работать из дома. Завтра на Украине местные выборы. Жителям Киева предстоит избрать мэра города. Кличко тоже баллотируется среди еще двух десятков кандидатов на этот пост.