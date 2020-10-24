Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил выговор гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову. Он является непосредственным начальником арестованного руководителя космодрома «Восточный» Романа Бобкова. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, аналогичное взыскание наложено на главного инженера Центра. Бобков подозревается в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу.