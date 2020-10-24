Посольство США в Минске рекомендовало соотечественникам, находящимся в республике, избегать массовых акций, а также обеспечить себе как минимум трехдневный запас еды, воды и лекарств. Как говорится на сайте дипмиссии, американские граждане должны всегда иметь при себе паспорт США с действующей белорусской визой или штампом о безвизовом въезде. В воскресенье истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская ранее предъявила властям. По ее словам, если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований: отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращения «насилия на улицах». Сам Лукашенко уже пообещал найти и привлечь к ответственности участников всех выступлений оппозиции.

А белорусская милиция выразила готовность в случае возникновения беспорядков применить табельное оружие. Об этом ранее говорил первый замминистра внутренних дел республики Геннадий Казакевич. А завтра в Белоруссии состоится очередной оппозиционный марш.